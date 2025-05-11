Havza’da Anneler Günü Programı Yapıldı

ANNELER GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Samsun’un Havza ilçesinde Anneler Günü’ne özel bir program gerçekleştirildi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu etkinlik, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Havza Madeni İşler, Havza Bakkallar Bayiler ve Manavlar, Havza Şoförler ve Otomobilciler, Havza Kahveciler Esnaf Odaları, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK), Havza Taşıyıcılar Kooperatifi ve İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliği ile Kadın Girişimciler Kurulu tarafından özel bir tesiste hayata geçirildi.

ANNE KAVRAMI VE ÖNEMİ VURGULANDI

Havza TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şerife Acar Döndür, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti. Döndür, “Bugün, hayatımıza anlam katan, sevgisiyle bizleri saran, sabrıyla yolumuzu aydınlatan annelerimizi onurlandırmak için buradayız. Anne sadece bir kelime değil, bir hayat kaynağıdır. Karşılıksız sevginin ve sonsuz fedakarlığın adı olan annelerimiz, bir gün değil her gün hatırlanmayı hak ediyor. Anneler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Toplumun yapı taşı olan annelerimiz için bu tür etkinlikleri artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.

TOPLUMUN TEMELİ ANNELER

Programda sivil toplum kuruluşları adına konuşan Havza TSO Başkanı Erkan Acar ise “Bir çocuk doğar, erkekse yurt olur, kızsa toplum olur. Annelerimiz toplumun mayasıdır. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Onlar her gün kutlanmayı hak ediyor.” dedi. Konuşmaların ardından “Yılın Annesi” seçilen İlk Kıvılcım Kadın Kooperatifi Başkanı Şehri Dilek’e, plaket Havza TSO Başkanı Erkan Acar tarafından verildi. Etkinlikte katılımcı kadınlar, Anneler Günü nedeniyle hazırlanan pastayı kestiler.