Havza’da Başkan Cevaplıyor Etkinliği Yapıldı

BELEDİYE BAŞKANI DOĞAN’DAN HALK BULUŞMASI

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza’da düzenlenen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” etkinliğine katıldı. İlk olarak Havza Belediyesini ziyaret eden Doğan, burada Belediye Başkanı Murat İkiz ile bir araya geldi. Daha sonra, AK Parti Havza İlçe Başkanlığı ve Havza Belediye Başkanlığı’nın organize ettiği halk buluşmasında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

YATIRIMLAR VE TALEPLER GÖRÜŞÜLDÜ

Program süresince, Havza’da gerçekleştirilecek olan yatırımlar üzerine görüşmeler yapıldı ve muhtarların yanı sıra vatandaşların talepleri dinlendi. Doğan, ilçelerin gelişiminin Samsun’un ve ülkenin genel gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı. “Havza’yı daha ileri taşıyacağız ki Samsun daha ileri gitsin, Samsun daha ileri gitsin ki ülkemiz daha ileri olsun.” şeklinde konuştu. Başkan Doğan, vatandaşlarla birebir iletişim kurarak yerel yönetim anlayışını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk da katıldı.