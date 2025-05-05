Havza’da Bilardo Turnuvası Başladı

19 MAYIS BİLARDO TURNUVASI BAŞLADI

Samsun’un Havza ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 19 Mayıs Bilardo Turnuvası başladı. Havza Kaymakamlığı’nın himayesinde, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Havza Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen bu turnuvada Türkiye genelinden 30 sporcu yer alıyor.

AÇILIŞ MAÇI GERÇEKLEŞTİ

Düzenlenen turnuvanın açılış maçı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Türkiye Bilardo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cumabey Germi tarafından yapıldı. Havza Kaymakamı Ayvat, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası’nı en iyi şekilde kutlamak amacıyla çeşitli etkinliklerin planlandığını belirtti. “Halkımızın, özellikle gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak adına güzel bir hafta tertip edildi,” dedi.

SPORUN ÖNEMİ VURGULANDI

Türkiye Bilardo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cumabey Germi, ülke genelinde bilardoya olan ilgiyi artırmak için çaba gösterdiklerini ifade etti. Ayrıca, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, turnuvaya 30 sporcunun katıldığını bildirerek, “Bunun yanı sıra voleybol turnuvamız ve birçok sportif aktivitemizle halkımız ile bütünleşeceğiz,” diye konuştu. Turnuvanın açılışına, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer ve sporcular katılım gösterdi.