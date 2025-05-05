Havza’da Festival Toplantısı Gerçekleşti

HAVZA’DA FESTİVAL HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Havza’da 25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Turizm Festivali çerçevesinde oluşturulan Festival Kutlama Komitesi, ilk toplantısını düzenledi. Bu yıl Atatürk’ün Havza’ya gelişinin 106. yıldönümü etkinlikleri kapsamında 30.’su gerçekleştirilecek festival için kurulan komisyon, Havza Kaymakamlığı’nda Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda festival kutlamaları için yapılacak faaliyetlerle ilgili ön hazırlıklar ve görev dağılımları belirlendi.

ATATÜRK’ÜN ANISINA ÖZEL ETKİNLİKLER

Havza Kaymakamı ve Komite Başkanı Mustafa Ayvat, “Bu sene festivalde Atatürk’ün Havza’ya gelişinin 106. yıl dönümünü kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 gün kalarak Milli Mücadele’nin temeli olan Havza’nın Cumhuriyet tarihinde yeri ve önemini bu festivalde bir kez daha vurgulayacağız. Şimdiden festivalimize emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye belirtti.

FESTİVALİN HAZIRLIKLARI İVME KAZANIYOR

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de toplantıda yaptığı konuşmada, “Festivalin startını bu toplantı ile vermiş olduk. İnşallah bu yıl Atatürk’ün Havza’ya gelişinin 106. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde festivalimizi 30.’sını gerçekleştireceğiz. Havzalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. Toplantının sonunda, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Hakem ve Gözlemci Kurulu Üyesi Ömür Gül, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Güreş Ağası Yahya Ayan’a Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş adına minyatür kispet hediye etti. Toplantıya Başkan İkiz’in yanısıra Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Özgür Atala ve komite üyeleri de katıldı.