Havza’da Firari Hükümlü Yakalandı

FİRARI HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Samsun’un Havza ilçesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.
SUÇUNU KABUL EDİYOR
Bu çalışmalar sonucunda, “Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 5 yıl hapis cezası alan Ş.Ş. (33) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan Ş.Ş, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Vezirköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.