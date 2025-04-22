“Havza’da Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı.”

HAVZA’DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Samsun’un Havza ilçesinde “Havza’nın Kanında Hayat Var” temasıyla bir kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Türk Kızılay tarafından yürütülen “Güvenli Kan Temini” projesi çerçevesinde ülke genelinde başlatılan “Birbirimize Candan Bağlıyız” kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla Havza Kaymakamlığı öncülüğünde Havza Belediyesi’nin katkılarıyla bu etkinlik organize edildi.

KAN BAĞIŞI HEDEFİ REKOR DÜZEYDE

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Mehmetçik Meydanı’nda yapılan kampanyanın açılışında, amaçlarının Havza’da rekor düzeyde kan bağışı yakalamak olduğunu ifade etti. Kaymakam Ayvat, “Bugün kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza birer fidan hediye ederek doğaya da hayat verme gayretindeyiz. Kampanyamıza destek veren tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim.” diye konuştu.

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de kan bağışı kampanyasına katkıda bulunan herkese minnettarlığını dile getirerek, “Kan bağışı hayat kurtarır. İhtiyaç sahibi insanlarımızın imdadına yetişmek için kan bağışında bulunalım.” sözlerini kullandı.

AİLE İÇİ DOLAŞIM İHTİYACINI GİDERMEK

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban, ülkedeki acil kan ihtiyacını karşılamak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Havza İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Kursal, kan bağışının önemini vurgulayıp, “Kanın tek kaynağı insan ve bu bilinçle kan bağışı konusunda hassas olmalıyız.” dedi. Yapılan konuşmaların akabinde aynı anda 22 kişinin kan vermesiyle bağış kabul çalışmaları başladı. Etkinlikte kan bağışında bulunan vatandaşlara ayrıca fidan hediye edildi.