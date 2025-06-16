Havza’da Orman Girişleri Yasaklandı

ORMANLARA GİRİŞ YASAK

Havza’da orman yangınlarını önlemek amacıyla 01 Haziran ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, Kaymakam Mustafa Ayvat liderliğinde Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun toplandığını ifade etti. Mutlu, orman yangınlarını engellemek için bu tarihler arasında ormanlık alanlara girişin yasak olduğunu belirtirerek, “Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla Havza Kaymakamlığımız tarafından bir dizi tedbir alındı.” dedi.

TEDBİRLER UYGULANACAK

Alınan tedbirler çerçevesinde 01 Haziran ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları haricindeki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu araç kullanmak ve kamp yapmak yasaklandı. Bunlarla birlikte anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılması da yasaklandı. Mutlu, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca sahipsiz hayvanları beslemek isteyenlerin izin alarak ormanlara girebileceğini bildirdi.

ÖNEMLİ UYARILAR

Mutlu, ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasaklandığını da belirtti. “Orman yangınları nedeniyle biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür. Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur. Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon, sel, taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür. İklim sisteminde bozulmalar görülür.” diyen Mutlu, bu durumların önüne geçilmesi için halkın orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Yangına zamanında müdahalenin de önem taşıdığına dikkat çeken Mutlu, “Vatandaşlarımız ormanlık alanda duman veya ateş görmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine zaman kaybetmeden haber vermelidir. Orman varlıklarımızın, doğanın ve canlıların korunması için halkımızı orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.