Havza Kadınları Kış Hazırlığı Yapıyor

SAMSUN’DA KADINLAR KIRMIZI KİŞİSİ İMECESİYLE KIŞ HAZIRLIĞI YAPIYOR

Samsun’un Havza ilçesinde ev kadınları, kış mevsiminde tüketecekleri gıda maddelerini imece usulüyle hazırlayarak erişte ve çorbalık hamuru kesiyor. Kış aylarında sık tüketilen bu ürünler, komşuların bir araya gelmesiyle açılıp pişiriliyor, kesilip kurutuluyor. Daha sonra tüketilecekleri zaman ıslatılarak hazır hale getiriliyor.

KADINLARIN BİR ARAYA GELMESİ İLE HAZIRLANAN ÜRÜNLER

Ev hanımı Sevnur Şimşek, her yıl kendi mahallelerindeki diğer kadınlarla birlikte kış hazırlıkları çerçevesinde erişte ve çorbalık hamuru kestiklerini belirtiyor. Şimşek, “50 kiloluk bir çuvaldan 3 evin ihtiyacını karşılayacak kadar erişte ve çorbalık çıkıyor.” ifadelerini kullanıyor. Hazırlıkları iş bölümü şeklinde yaptıklarını ifade eden Şimşek, “Komşularımız ile toplanıyoruz ve evlerimizin kışlıklarını hep birlikte tamamlıyoruz.” diyor. İlk olarak yumurta ve su ile hamurlarını hazırladıklarını, ardından sac üzerinde pişirip, soğumaya bıraktıkları hamurları eriştelik ve çorbalık olarak kestiklerini de söylüyor.

KOMŞULUK İLİŞKİLERİYLE KÜLTÜREL DEĞERLERİ YAŞATIYORLAR

Diğer bir ev hanımı Nurşen Taşan ise komşularıyla birlikte sırayla erişte ve çorbalık kestiklerini belirtiyor. Taşan, “Kışa kadar salça, konserve ve pekmez yapacağız. Bu işleri komşularımızla yardımlaşarak yapıyoruz. Hem ev ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz.” sözleriyle birlikte yapılan işlerin sosyal ve ekonomik faydalarına vurgu yapıyor.

Yerli kadınların bir araya gelerek hazırladığı bu ürünler, toplumda dayanışma ve yardımlaşmanın güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.