Havza Kaymakamı Ayvat, Kırtasiye Desteğini Açıkladı

KIRTASİYE DESTEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Havza’nın Kaymakamı Mustafa Ayvat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ilçe genelinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı sağlandığını duyurdu. Kaymakam Ayvat, yaptığı açıklamada, Havza SYDV tarafından ilçede öğrenim gören 563 ilk ve ortaöğretim öğrencisine toplamda 1 milyon 126 bin lira değerinde kırtasiye desteği sunulduğunu ifade etti.

AİLELERİN YÜKÜ HAFİFLEŞİYOR

Kırtasiye desteğinin ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi hedeflediğini belirten Ayvat, “Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması bizim için büyük önem taşıyor. Devletimiz her zaman evlatlarımızın yanında. Çocuklarımızın geleceğe daha güçlü hazırlanmaları için desteklerimiz devam edecek.” şeklinde konuştu.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANIYOR

Kaymakam Ayvat, sağlanan kırtasiye yardımı ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden geri kalmamasını amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca bu tür desteklerin gelecekte de süreceğine dikkat çekerek, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlar ve başarılar getirmesini temenni etti.