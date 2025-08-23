Haberler

Hawaii’deki Kilauea Yanardağı Patladı

DÜNYADA YENİ PATLAMA GÜNLÜĞÜ

En aktif yanardağlar arasında yer alan Hawaii’deki Kilauea Yanardağı, aralık ayından bu yana 31. kez patlayarak lavları dışarıya püskürtüyor. Bu patlama, ABD’nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı’nda 23 Aralık’tan itibaren yaşandı.

PATLAMALAR VE LAV PÜSKÜRTME İŞLEMLERİ

Gerçekleşen patlamanın ardından, yanardağın 30 metreye kadar ulaşan lav püskürttüğü bildirildi. Kilauea’nın bu hareketliliği, bölgedeki jeolojik aktivitelerle ilgili önemli bir gelişmeyi gösteriyor.

Fethiyespor, Fırat Başkaya’yı Kadrosuna Kattı

Fethiyespor, 2. Lig Kırmızı Grup kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe U19'da oynayan Fırat Başkaya ile sözleşme imzaladı ve kendisine başarılar diledi.
Seydikemer’de Kadın Yükümlüler Okul Temizliği

Seydikemer'deki kadın yükümlüler, yeni eğitim-öğretim yılı için okulu hazırladı. Bu çalışma, toplum yararına önemli bir katkı sundu.

