Hawaii’deki Kilauea Yanardağı Patladı

DÜNYADA YENİ PATLAMA GÜNLÜĞÜ

En aktif yanardağlar arasında yer alan Hawaii’deki Kilauea Yanardağı, aralık ayından bu yana 31. kez patlayarak lavları dışarıya püskürtüyor. Bu patlama, ABD’nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı’nda 23 Aralık’tan itibaren yaşandı.

PATLAMALAR VE LAV PÜSKÜRTME İŞLEMLERİ

Gerçekleşen patlamanın ardından, yanardağın 30 metreye kadar ulaşan lav püskürttüğü bildirildi. Kilauea’nın bu hareketliliği, bölgedeki jeolojik aktivitelerle ilgili önemli bir gelişmeyi gösteriyor.