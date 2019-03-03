Hayali otomobili 85 kişiye sattı!

Aynı aracı 85 kişiye satan ve 550 bin liralık vurgun yapan dolandırıcılar, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini ‘İcra Müdürlüğü’ çalışanı olarak tanıtan çetenin ‘İcralık otomobilleri piyasa değerinin altında satıyoruz’ diyerek başta devlet memurları olmak üzere vatandaşları dolandırdığı ihbarını aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Adana, İzmir, Bursa, Antalya, Giresun, Hatay ve Malatya’da 500 polisle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. ‘Son Haciz’ adı verilen operasyonda çetenin İzmir’de yaşayan lideri Ali Ç.’nin de (47) aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

METEOROLOJİ MÜDÜRLERİNİ DE DOLANDIRMIŞLAR

Polis, operasyonla çetenin dolandırıcılık yöntemi de ortaya çıkarıldı. Kamu hastaneleri, askeri birlikler, polis merkezleri ve devlet kurumlarını arayan çete üyelerinin, ‘Biz icra müdürlüğünden arıyoruz. Elimizde çok temiz bir araç var. Hakime hanım bu aracı gece gündüz ülkesi için fedakarca çalışan devlet memurlarımızdan birinin almasını istedi. İlgilenirseniz bu aracı bedelinin çok altında size verelim’ diye teklifte bulunduğu belirlendi.

Bu yolla çetenin tuzaklarına düşürdüğü memurlardan, aracın ‘ihale bedelinin bir kısmı’ adı altında 10 ila 15 bin lira arasında değişen bir miktar parayı verdikleri hesaba yatırmalarını istediği saptandı. Ayrıca şüphelilerin özelliğini ezbere bildikleri aynı otomobili 85 kişiye sattığı ve 550 bin lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Mağdurlar arasında 2 Meteoroloji Bölge Müdürü, hemşire, doktor, subay, astsubay ve öğretmenler olduğu da tespit edildi.

Emniyetteki ifadesi alınan 38 şüpheliden 10’u ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 28 kişinin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi.