Hayat bilgisi dersi uygulamalı verilecek

Çin’de yeni müfredatla ilk ve ortaokuldaki hayat bilgisi dersinin uygulamalı olarak verileceği açıklandı.

Yemek pişirme ve ev temizliği müfredata giriyor. Öğrencilere tamirat ve çiçek bakımı da öğretilecek. Müfredat değişikliğiyle öğrencilerin yeni beceriler edinmesi hedefleniyor.

Temizlik yapmayı ve bahçe düzenlemeyi öğrenecekler. Yemek yapmayı bilerek mezun olacaklar. Çin’de ilk ve ortaokul müfredatı değişiyor.

Öğrenciler yeni dönemde kendilerini hayata hazırlayacak uygulamalı dersler görecek. Çocuklar temizlikten tamirata en az bir uygulamalı dersi seçmek zorunda olacak.

Müfredat değişikliği ile çocukların kendi ayakları üstünde durma ve bağımsız karar alma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Değişiklik önümüzdeki dönem uygulanacak

Ebeveynler de yeni müfredattan memnun. Çinli bir anne “ Kapsamlı akıl ve beden eğitiminin sağlanması ve çocukların kendi uygulama yetenekleri açısından da bence çok iyi bir uygulama” dedi.

Öğrencileri yeni dönemde ayrıca tamirat, pişirme, temizlik ve bahçecilik dersleri bekliyor. Bu dersler kademeli olarak verilecek.

Birinci sınıflar sebze ve meyve yıkayıp ayıklamayı öğrenirken, üst sınıflar soğuk sebzeli yemek yapmayı ve su kaynatmayı öğrenecek.

Müfredat değişikliği önümüzdeki dönem uygulamaya geçecek.