Hayat Boyu Öğrenme Haftası Açılışı Yapıldı

HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Yıl Sonu Sergisi’nin açılışı yapıldı. Sergide, yıl boyunca gerçekleştirilen kurslara katılan kursiyerlerin emek vererek ortaya koyduğu ürünler sergilendi.

KAYMAKAM BELGELERİ TAKDİM ETTİ

İlçe Kaymakamı Emrah Aslan, okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini vererek öğrenmenin yaşı olmadan devam ettiğini bir kez daha vurguladı ve katılımcıları tebrik etti. Etkinlik sırasında el sanatları gibi çeşitli alanlarda üretilen eserler büyük beğeni toplarken, Kaymakam Aslan, kursiyerleri ve usta öğreticileri emeklerinden ötürü kutladı.