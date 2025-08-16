Hayat Hastanesi, Kosova’da Ofis Açtı

HASTANE, SAĞLIK TURİZMİNDE ATILIM YAPIYOR

Yaklaşık 50 yıldır Bursa’nın sağlık sektöründeki öncüsü olan Özel Hayat Hastanesi, sağlık turizmi alanında önemli adımlar atıyor. Son zamanlarda Avrupa, Afrika ve Asya’dan gelen hastalara da hizmet vermeye başlayan Hayat Hastanesi, bu kapsamda Kosova’nın başkenti Priştine’de bir irtibat ofisi açtı. Bu ofis aracılığıyla başta Kosova olmak üzere Balkan ülkelerindeki hastalara sağlık hizmeti ulaştırmayı hedefliyor. İki hastanesi, iki tıp merkezi ve bir OSGB’si ile ulusal marka olma sürecini sürdürürken, Hayat Sağlık Grubu sağlık turizmi alanında da günden güne büyümeye devam ediyor.

YENİ HASTANE VE KALİTE BELGESİ

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde inşa halindeki üçüncü hastanesinin çalışmaları ise devam ediyor. Sağlık hizmetlerinde dünya standartlarını sağlamak üzere gerekli olan Joint Commission International (JCI) sertifikasını almaya hak kazanan Özel Bursa Hayat Hastanesi, sağlık turizminde de Bursa’nın öncüsü olma hedefini sürdürüyor. Kosova’daki irtibat ofisi açılışı öncesinde Hayat Hastanesi heyeti, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Bislimi ile bir araya geldi. Besimi, Hayat Hastanesi’nin bu girişiminde bulunduğu için tebrik ederek, ofisin açılışını iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi için olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

AÇILIŞ TÖRENİ VE İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

İrtibat ofisinin açılışına, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Seda Ulukaya, Hayat Hastanesi hekimleri ve yöneticileri, Kosova’daki kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Kosova vatandaşları katıldı. Törende konuşma yapan Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, ofisin açılışının iki ülke arasındaki köklü ilişkileri daha da kuvvetlendireceğini vurguladı. “Kosova’da açtığımız bu irtibat ofisiyle, yalnızca sağlık hizmetlerimize erişimi kolaylaştırmakla kalmayacağız, aynı zamanda Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk ve iş birliğine yeni bir boyut kazandıracağız” dedi.

GÖRÜŞMELER VE TEŞEKKÜRLER

Uzm. Dr. Fatih Özkul, Hayat Sağlık Grubu’nun kuruluşundan bu yana gösterdiği başarılı performansı katılımcılara aktararak, Kosova ofisinin sağlık danışmanlığı ve tedavi organizasyonu gibi alanlarda rehberlik sağlayacağını belirtti. Açılış sonrası, Uzm. Dr. Özkul ve heyet, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Bislimi’yi yeniden ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Beslimi de iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çekerek, Hayat Hastanesi’nin Kosova İrtibat Ofisi’nin açılışı nedeniyle Dr. Özkul’a tebriklerini iletti.