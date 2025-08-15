Hayat Hatay Projesi, 600 Kadın Birleşti

HATAY’DA KADINLARIN ÜRETİM PROJESİ

Hatay’da depremin yaralarının sarılması ve kadınların topluma kazandırılması amacıyla başlatılan “Hayat Hatay” projesi, 600 kadının kooperatif çatısı altında toplanmasını sağladı. Yöresel ürünler üreterek Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan kadınlar, gerçekleştirdikleri çalışmalarla büyük takdir topluyor. Hatay, deprem sonrası yeniden yapılandırılması için hızlı bir şekilde çalışmalar başlattı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın desteğiyle oluşturulan “Hayat Hatay” projesi de kısa sürede hayat buldu.

KADIN KOOPERATİFLERİGELİŞTİRİYOR

Kooperatif altında bir araya getirilen 600’den fazla kadın, ürettikleri yöresel ürünlerle hayatta kalma mücadelesinde önemli bir yer edinmiş durumda. Ürünler, “Hayat Hatay” internet sitesi aracılığıyla Türkiye genelinde ulaştırılıyor. Ürünlerin depolandığı Belen ilçesindeki lojistik merkezini ziyaret eden Vali Masatlı, projenin gelişim sürecini paylaştı. “Göreve geldiğimizde 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısını 53’e yükselttik,” dedi. Proje kapsamında depremden etkilenen kadın kooperatiflerine finansal ve teknik destek sağlandığını belirten Masatlı, “Hayat Hatay” markası altında 35 kadın kooperatifini birleştirdiklerini ve bu sayıyı yeni kurulanlarla birlikte 53’e çıkardıklarını aktardı.

Vali Masatlı, “Bugün 600’den fazla kadın üretici ve binlerce kadının başarı hikayesine tanıklık ediyoruz,” diyerek, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak hibe desteği ve pazar desteği sağladıklarını dile getirdi. Nisan ayında Hatay’da gerçekleştirilen Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ve Ürün Tanıtım Günleri’nde “Hayat Hatay” projesinin sunduğu fırsatların üzerine dikkat çekildiği, Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ile rol model olarak önerildiği ifade edildi. Masatlı, bölgesel kalkınma ve kültürel mirasın korunması açısından önemli olan projeye bütün Türkiye’den destek beklediklerini vurguladı. Hatay’ın tescillediği ürünleri destekleyen ve gastronomiye ilgi duyan herkesi “Hayat Hatay” adresini ziyaret ederek alışveriş yapmaya davet etti.