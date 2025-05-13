Hayat Kimya, Mısır’da Yeni Fabrika Açtı

Hayat Kimya, Mısır’ın Ayn Suhna bölgesinde yeni bir fabrika açtı. Açılışa, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Kamil el-Vezir ve Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen’in yanı sıra çok sayıda Mısırlı üst düzey yetkili ve şirket yöneticileri katıldı. 2012’de Mısır pazarına giriş yapan Hayat Kimya, Ayn Suhna’nın yanı sıra 6 Ekim bölgelerindeki fabrikalarıyla faaliyetlerini sürdürerek ülkedeki büyümesine devam ediyor.

Yeni Yatırımlar ve Büyüme

Hayat Kimya Mısır Genel Müdürü Şenol Keserlioğlu, şirketin 2024 yılında gerçekleştirdiği 53 milyon dolarlık yatırımla 2025 yılında da 44 milyon dolarlık ek yatırımlarıyla birlikte Mısır’daki toplam yatırım değerini 632 milyon dolara ulaştıracağını belirtti. Ülkede bebek bezi, mendil, esnek ambalaj ve kadın bakım malzemeleri üreten Hayat Kimya, Mısır iç piyasında lider konumda olup bolca ihracat yapan bir şirket durumunda. Keserlioğlu, Ayn Suhna ve 6 Ekim bölgelerindeki yaklaşık 480 bin metrekarelik alanda çalışan tesislerinde 3 bin 500 civarında Mısırlıya istihdam sağlandığını ifade etti.

Türk Şirketlerinin Stratejik Rolü

Açılış sonrası basın toplantısında konuşan Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Başbakan Medbuli’nin katılımının onur verici olduğunu belirtti ve “Hayat Kimya, 632 milyon dolara ulaşan yatırımlarıyla Mısır’a yüksek teknoloji ve kaliteyi taşıyor.” dedi. Şen, Türk şirketlerinin Mısır’daki varlığının stratejik bir nitelik taşıdığına dikkat çekerek bu ekonomik faaliyetlerin her iki ülke ve tüketicilerin yararına genişlemeye devam edeceğini vurguladı. Türkiye’nin ilerleme ve kalkınma stratejisinin dış boyutunda Mısır ile işbirliğinin önemine de değinen Şen, Hayat Kimya gibi küresel Türk şirketlerinin yüksek teknoloji ve kaliteli üretim anlayışıyla bölge pazarına yönelik genişlemelerini takdirle karşıladığını aktardı.

Ayn Suhna’nın Avantajları

Ayn Suhna’nın sürekli genişleyen limanı, Körfez ve Doğu Afrika pazarına doğrudan erişim imkanı tanıdığını belirten Büyükelçi Şen, Mısır’ın siyasi liderliğinin Türkiye’den gelen yatırımlara destek sağladığını kaydetti. Ayrıca, bu yıl yapılacak yeni Türk yatırımlarının değerinin 500 milyon dolar civarında olmasının beklendiğini ifade etti. Türk yatırımlarının Mısır’da genişlemeye ve büyümeye devam ettiğini dile getiren Şen, Hayat Kimya’nın üst düzey yöneticileri Vedat Yıldırım ve Çağlayan Kent de basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.