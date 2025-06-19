Hayat Öpücüğü, 2015’te vizyona girdi

İzleyicileri Ekrana Bağlayan Duygusal Bir Hikâye

hayat öpücüğü filmi TELEVİZYONDA

Hayat Öpücüğü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranında izleyici ile buluşuyor. Filmin izleyiciler tarafından merak edilen konuları arasında Hayat Öpücüğü’nün konusu, oyuncularının kimler olduğu ve özeti yer alıyor. 2015 yapımı olan bu Türk filmi, Şenol Sönmez’in yönetmenliğinde hayata geçmiştir. Başrolleri Ali Sunal ve Hatice Şendil paylaşıyor. Hatice Şendil’in sinema kariyerine adım attığı bu film, duygusal bir aşk hikâyesi sunuyor.

FİLMİN VİZYONA GİRİŞİ VE İZLEYİCİ SAYISI

Hayat Öpücüğü, 9 Ekim 2015’te vizyona girdi. Ancak film, gişe bakımından istenilen başarıyı yakalayamadı ve toplamda 127.446 seyirci tarafından izlendi. Film, birçok takıntısı bulunan ve hastalık hastası olan Metin (Ali Sunal) ile yaşam dolu Hayat (Hatice Şendil) arasındaki ilişkide, hayatın nasıl değiştiğini anlatıyor. İlk başta kavgalarla başlayan ilişkileri, yavaş yavaş bir hayat öpücüğüne dönüşüyor ve her iki karakterin hayatlarını dönüştürüyor.

İKİ KARAKTERİN ZORLUKLARI

Metin, bu aşk sayesinde yaşamanın hayatta kalmaktan çok daha fazla şey anlamına geldiğini keşfediyor. Ancak, yaşamı seven ve yaşamdan korkan bu iki insan, tüm zorluklara rağmen birlikte mutlu olmayı başarabilecek mi? Hayat Öpücüğü filmi, izleyicilere derin duygular sunarak, aşkın ve hayatın anlamını sorgulatan bir deneyim yaşıyor. Çekimlerinin büyük bir kısmı İstanbul’da gerçekleştirilen Hayat Öpücüğü, izleyenlere unutulmaz bir hikâye sunuyor.