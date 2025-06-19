Hayat Öpücüğü, Duygusal Bir Aşk Hikâyesi

HAYAT ÖPÜCÜĞÜ FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyenleri ekrana bağlayan Hayat Öpücüğü filmi, sinemadaki başarısının ardından şimdi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Hayat Öpücüğü’nü izleyecek olanların merak ettiği konular, Hayat Öpücüğü’nün konusu, oyuncuları ve özeti gibi detayları inceliyoruz.

DUYGUSAL BİR AŞK HİKAYESİ

Hayat Öpücüğü, 2015 yapımı Türk filmi olarak, Şenol Sönmez tarafından yönetilmektedir. Filmin başrollerini Ali Sunal ve Hatice Şendil paylaşıyor. Hatice Şendil’in sinema kariyerindeki ilk deneyimi olan bu film, duygusal bir aşk hikayesini merkezine alıyor. Film, 9 Ekim 2015’te vizyona girmiştir ve gişede beklenen başarıyı elde edememiştir. Toplam 127.446 seyirci tarafından izlenmiştir.

METİN VE HAYAT’IN DÖNÜŞÜMÜ

Hayat Öpücüğü, birçok takıntısı ve hastalıkları olan Metin (Ali Sunal) adlı bir adamın, yaşam dolu Hayat (Hatice Şendil) ile tanışmasının ardından hayatının nasıl değiştiğini anlatıyor. Başlangıçta kavgalarla dolu olan ilişkileri, adeta bir hayat öpücüğü gibi, her ikisinin de yaşamını dönüştürüyor. Metin, bu aşk sayesinde yaşamanın sadece hayatta kalmaktan çok daha fazlası olduğunu keşfediyor. Ancak yaşamı seven ve yaşamdan korkan bu iki insan, tüm zorluklara rağmen mutlu olmayı başarabilecek mi?

OYUNCU KADROSU

Filmin kadrosunda Hatice Şendil, Ali Sunal, Ayda Aksel, Ahmet Saraçoğlu, Zerrin Sümer, Janset, Somer Karvan, Ali Çelik, Mehmetcan Mincinozlu ve Uğur Ahurcu – Yakup Berk Pamir gibi isimler yer alıyor. Hayat Öpücüğü filmi, çekimlerinin büyük bir kısmını İstanbul’da gerçekleştirmiştir.