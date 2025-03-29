Hayat Sağlık Grubu’ndan Amatörlere Destek

BURSA’DA SAĞLIK HİZMETLERİNE KATKI

Bursa’nın sağlıktaki markası Hayat Sağlık Grubu, yaklaşık 50 yıldır sağlık alanında hizmet veriyor ve günümüzde bünyesinde iki hastane, iki tıp merkezi ve bir OSGB barındırıyor. Ulusal marka olma hedefiyle ilerleyen grup, sadece sağlık hizmetleriyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyor.

AMATÖR SPORCULARA DESTEK

Bursa’nın en köklü özel hastanelerinden biri olan Hayat Hastanesi, sosyal destek projeleri kapsamında amatör sporcular için 60 adet sağlık çantası hazırladı. Maçlarda kullanılmak üzere ilk yardım malzemeleriyle doldurulan çantalar, Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özkul tarafından Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız’a teslim edildi.

Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. M. Fatih Özkul, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Spor tutku, azim ve disiplin gerektirir. Biz Hayat Sağlık Grubu olarak, amatör sporcuların yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Sporcularımızın potansiyellerini keşfetmelerine, hedeflerine ulaşmalarına ve başarılarını daha ileriye taşımalarına destek olmak için buradayız. Yetenek ve emeği önemsiyor, sporun her branşında gelişmelerine katkı sağlamak için bu desteği sunuyoruz” diyerek, desteklerinin önemini vurguladı.

SPORUN SÜREKLİLİĞİNE ÖNEM VERİYORLAR

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız, yapılan desteklerin değerine dikkat çekerek, “Amatör sporların varlığını sürdürebilmesi için bu tür destekler bizim için çok kıymetli. Hayat Sağlık Grubu da uzun süredir bizlere olan desteğini eksik etmiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyor ve daha farklı projelerde yine birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.