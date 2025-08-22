Hayati Yazıcı Bursa’ya Gitti

AK PARTİ’NİN BURSA ZİYARETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekilleriyle beraber ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ çerçevesinde Bursa’ya geldi. Parti il binasında düzenlenen etkinliğe, AK Parti’li belediye başkanları ve çok sayıda partili katılım sağladı. Yazıcı, programda yaptığı konuşmada siyasi mücadelelerin projeler üzerinden geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. “Bugün Türkiye’de herhangi bir sorun alanıyla ilgili proje üreten, çözüm önerisi olan AK Parti dışında herhangi bir parti var mı? Maalesef yok. Türkiye siyasetinde muazzam bir muhalefet boşluğu söz konusu” şeklinde ifadeler kullandı.

MUHALEFETİN BOŞLUĞU

Yazıcı, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana 24 yıl boyunca proje üreten bir parti olduğunu hatırlatarak, “Türkiye siyasetinde muazzam bir muhalefet boşluğu söz konusu. Sayısal olarak çokluk var. Ancak vizyon olarak somut bir örnek söz konusu değil” dedi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın siyasi yaklaşımına yönelik eleştirilerde bulunan Yazıcı, “Muhalefet partisinin bu kısır döngüden çıkması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ENFLASYONA KARŞI KARARLI ADIMLAR

Yazıcı, ekonomi alanında da kararlı adımlar atıldığını dile getirerek, “Elbette ekonomik kapasitemiz önemli. Sorun yaşadığımız konular var. Bunların başında da ekonomi geliyor. Enflasyonda rekabet, ilgili bakanlık ve birimler tarafından kararlı bir biçimde sürdürülüyor. Bunun belini kırdık, inşallah hedeflediğimiz yere getireceğiz. O zaman çok daha güçlü olacağız” açıklamasında bulundu. Enflasyondan dezavantajlı kesimlerin etkilenmemesi gerektiğini de belirtti.

TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ HEDEFİ

Türkiye’nin terörle mücadelesine dair değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, “Türkiye’nin ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda inşasına başladığı sürecin başarıyla neticelendirilmesi halinde Türkiye iç cepheyi tahkim edecek, çok daha güçlü bir konuma gelecek” şeklinde konuştu. Birlik ve beraberliği vurgulayan Yazıcı, “Hiçbir şey birlikte yaşamaktan kıymetli değildir” ifadesini kullandı.

İDDİALARA YANIT

Yazıcı, gazetecilerin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in AK Parti’ye geçeceği yönündeki haberlerle ilgili sorularını yanıtlarken, “Siyaset, insanların kendi özgür iradeleriyle nereyi uygun görüp nerede çalışmak istiyorlarsa orada yapabilecekleri bir alan. Bizim siyasetimize uygunsa, arkadaşlara aramıza katılmaya el verebiliyoruz” dedi ve “Türkiye partisiyiz ama bu konuda özel bir çalışma içerisinde değiliz” şeklinde sözlerini sonlandırdı.