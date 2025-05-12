Hayati Yazıcı, ‘terörsüz Türkiye’ sürecini vurguladı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Yazıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ülkenin geleceği için ortaya koyduğu hedef doğrultusunda önemli bir eşik aşıldığını ifade etti.

YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILIYOR

Yazıcı, terör örgütünün bu kararının, uzun yıllar süren terör, şiddet ve istikrarsızlığın sona ermesi açısından büyük bir değer taşıdığını vurguladı. “Bugün açıklanan terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararı, milletimizin yıllarca özlemini çektiği ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin hayata geçirilmesinde önemli bir dönemeç noktasıdır” şeklinde konuştu.

TERÖRÜ ORTADAN KALDIRMA İRADESİ

Cumhur İttifakı olarak toplumda huzuru kalıcı hale getirmek için güçlü bir iradeye sahip olduklarını belirten Yazıcı, “Milletimizin sırtından bu yükü atmak için devlet-millet kaynaşmasıyla el ele, omuz omuza çalışacağız” dedi. Ayrıca Yazıcı, ülkenin kalkınması ve kardeşliğin güçlenmesi için enerjilerini ve kaynaklarını bu yönde harcamaları gerektiğinin altını çizdi.

SÜRECİ TÜM DÜZENLEMELERLE TAKİP EDECEĞİZ

Yazıcı, “Huzur ve barış ortamını kalıcı hale getirecek her adımın arkasında durmak, devlet-millet kaynaşmasıyla ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine sahip çıkmak hepimizin görevidir” ifadesini kullandı. Ayrıca bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi temennisinde bulundu. Yazıcı, süreci sabırla takip edeceklerini ve barış, istikrar ile huzurun bölgede sağlanmasının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.