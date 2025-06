Hayatımda Kayıp Bir Baba Var

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, babasının ani ölümü sonrası duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı. “Bu ani ölümün şokunu atlatmaya, içimizdeki yaraları sarmaya çalışıyoruz. Toparlanacağız. Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim” dedi.

BABASI HAKKINDA DUYGUSAL ANILAR

Ağır yaralanarak hastanede yaşamını yitiren babası Ferdi Zeyrek ile ilgili anılarını paylaşan Nehir Zeyrek, “Benim babam nasıl biriydi biliyor musunuz? Dürüsttü. Hem de çok dürüsttü. Siyasetin içinde olmasına rağmen asla yalan söylemezdi” ifadelerini kullandı. “Çalışkandı. Sabah saat sekizde işe gider, gece ikide dönerdi” diyen Zeyrek, bazen annesiyle birlikte babaya “Seni hiç göremiyoruz” diye sitem ettiklerini, babasının ise “Bir ay daha sabredin, her şeyi yoluna koyacağım” cevabını verdiğini aktardı. Ancak o ‘bir aylar’ hiç bitmedi.

Nehir Zeyrek, “Manisa’yı çok severdi. Her büyüğünü, her küçüğünü, her hayvanı. Her şeyiyle kucaklardı” diyerek babasının hayat dolu bir insan olduğunun altını çizdi. “Denize gitmeyi, spor yapmayı, yeni diller öğrenmeyi severdi. Ama her şeyden önce, çok iyi bir babaydı” diyen Zeyrek, babasıyla birlikte vakit geçirmeyi ve bazı anları paylaşmayı ne kadar çok istediğini dile getirdi.

KAYBINDAN SONRAKİ DUYGULARI

Son olarak Nehir Zeyrek, “Bana hep şunu derdi: ‘Baban varsa sorun yok.’ Ama benim artık bir babam yok. Şimdi odamdayım. Elimde kalan anılarla, kardeşlerimin ve annemin yanındayım” açıklamasını yaptı. “Bu ani ölümün şokunu atlatmaya, içimizdeki yaraları sarmaya çalışıyoruz” diyerek, babasına olan sevgisini de, “Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum” sözleriyle ifade etti.