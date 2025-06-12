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Hayatını Kaybeden Ahmet Kızılışık Defnedildi

AHMET KIZILIŞIK DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden AK Parti İncesu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kızılışık, son yolculuğuna uğurlandı. Kızılışık için İncesu Ulu Camisi’nde öğle vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki cenaze namazının ardından Kızılışık’ın naaşı, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine Kızılışık’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve yönetim kurulu üyeleri, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Koç, MHP İlçe Başkanı Seçkin Kızılışık ve vatandaşlar katıldı.

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