Hayatını Kaybeden Ayhan Küçükboyacı Uğurlandı

BALIK AYHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, halk arasında ‘Balık Ayhan’ olarak tanınıyor. Küçükboyacı’nın cenazesi, Kasımpaşa Büyük Camii’nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Nefes darlığı nedeniyle 12 Nisan’da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Balık Ayhan, yoğun bakımda tedavi altında bulunuyordu ve sabah saatlerinde hayata veda etti. Cenazesi, bugün Kasımpaşa Büyük Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile birlikte Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.

CENAZE TÖRENİNDE DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Cenazeye, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Balık Ayhan’ın ailesi, yakınları, sanat ve müzik dünyasından birçok isim ile sevenleri katıldı. Cenaze namazı öncesinde, ayakta durmakta zorluk çeken eşi Emine Küçükboyacı, “Darbukanı susturdun, eşini, kızını susturdun, son sahnedesin. Yap son şovunu” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

UNUTULMAZ ANILAR VE PAYLAŞILAN DÜŞÜNCELER

Cenaze namazına katılan oyuncu Erkan Can, “Hepimizin başı sağ olsun. Bu cenazeye yetişebildim. Geçmişte birçok cenaze oldu ama işimizden gücümüzden dolayı kıt kıtına birine yetiştik, diğerlerine yetişemedik. İş vardı, çalışıyorduk. Ama nasip, kısmet işi bunlar. En son okuluna gitmiştim; Kadıköy’de bir ritim okulu açmıştı. Ona hayırlı olsuna gitmiştim. Ondan sonra da buraya geldim işte. Ne diyeyim” şeklinde konuştu.

ROMAN CAMİASINDA BÜYÜK BİR KAYIP

Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, Balık Ayhan’ın sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir dava adamı olduğunu belirtti. Akbulut, “Yalnız Roman müziğiyle değil, ülkemizin yetiştirmiş olduğu bütün assolistlerin arkasında en iyi şekilde müzisyenliğini yapmış bir kardeşimizdir. Ama Balık Ayhan’ın daha büyük bir özelliği vardı; Roman camiasında dava adamıydı. Romanların onurunu yüceltmek için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Türkiye’de birçok Roman sanatçı vardır; fakat Balık Ayhan, bunların en başında gelen dava adamıydı. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Bütün Roman camiasının, ailesinin ve Türkiye’nin başı sağ olsun. Böyle yetenekli sanatçılar dünyaya çok az gelir. Balık Ayhan da onlardan biriydi” ifadelerini kullandı.

Sanatçının abisi Turgay Küçükboyacı ise, “Kardeşimi kaybettim. İnsan sevdiğini kaybedince üzülür; o duyguları yaşıyorum. İyi bir insanı kaybettim. Sanatçı bir kardeşimdi benim. Halka mal olmuş bir sanatçıyı kaybettik. Acı kaybımız, üzüntümüz derin” dedi.