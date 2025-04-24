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Hayatını Kaybeden Mehmet Yacan Defnedildi

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİ TOPRAĞA VERİLDİ

Van-Hakkari kara yolunda yolcu minibüsü ile kamyonet arasında yaşanan kazada hayatını kaybeden Mehmet Yacan, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Bu üzücü olayda yaşamını yitiren 8 kişiden 6’sı Hakkari’de gömülürken, Hakkari doğumlu olsa da Van’da yaşayan Mehmet Yacan, Van Akköprü Mezarlığı’nda defnedildi.

MEHMET YACAN’IN HATIRASI YAŞAYACAK

Gevdan Aşireti’nin bir ferdi olan Mehmet Yacan, Hakkari’deki sıcak sohbetleri ve samimiyeti ile tanınan değerli bir isimdi. Onun kaybı, yakınları ve sevenleri açısından derin bir üzüntü kaynağı oldu.

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