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Hayatını Kaybeden Sırrı Süreyya Önder Uğurlanıyor

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor. 11.00 – 16.58 – Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören gerçekleştirilecek. Cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / İSTANBUL) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için yapılacak törenlere katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / İSTANBUL)

MAÇ PROGRAMI

16.00 – 19.00 – Trendyol Süper Lig’in 34. haftası, Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor, Adana Demirspor-Göztepe ve Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmalarıyla devam ediyor. (SAMSUN/ADANA/İSTANBUL) 10.45 – 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun son etabına Çeşme’den start verilerek Bostanlı’da final yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR) Trendyol Süper Lig’in 34. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile sürüyor. (İSTANBUL)

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(ANKARA) – Yılmaz Tunç, Eğitimlerin Yeniden Başlayacağını Duyurdu

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İzmir’de Etkinlikler Mayıs’ta Gerçekleşecek

İzmir, 5-11 Mayıs tarihleri arasında tiyatro, konser, atölye ve sergilerin yer alacağı zengin bir kültür sanat festivali gerçekleştirecek. İzmir Devlet Tiyatrosu ile Opera ve Bale etkinlikleri sunacak.

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