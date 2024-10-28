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Hayatının En Büyük Sınavıyla Yüzleşti

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BASININ GÖZÜNDEN KAÇMADI

Evlenmeden önce paparazzilerin yoğun ilgisi Kate Middleton’ı evinde bile rahat bırakmıyordu. Patlayan flaşlar nedeniyle gözlerini önünü göremez hale geldiği zaman bile tek kelime etmemişti. Prens William ile ayrılık sürecinde birçok dergiden gelen röportaj tekliflerini geri çevirmesi, onun sabırlı yaklaşımının en büyük göstergesi oldu. Kate, bu şekilde hedefine odaklanarak ilerledi.

KRALİYETİ KAZANDI

Sonunda 2011 yılında Prens William ile evlenerek İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi haline geldi. Bu evlilik, Kate için sadece bir unvan kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda ülkenin gelecekteki kraliçesi olmasının da kapılarını araladı.

ZORLU DÖNEMLERİN BAŞLANGICI

Bu yıl ise Kate, hayatının en büyük sınavıyla yüzleşiyor.

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