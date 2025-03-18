Hayatta Olan Futbolcuya Yanlış Anma Yapıldı

MAÇ ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU DÜZENLENDİ

Bulgaristan Birinci Ligi’nin takımından Arda Kardzhali, Pazar günü Levski Sofya ile yaptığı karşılaşma öncesinde eski futbolcusu Petko Ganchev anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi. Ancak kısa bir süre sonra Ganchev’in hayatta olduğu anlaşıldı ve kulüp büyük bir hata yaptığını kabul ederek özür açıklaması yayımladı. Bu olay, spor camiasında geniş bir yankı buldu.

YANLIŞ BİLGİYLE BASLADI

Maç başlamadan önce Arda Kardzhali ve Levski Sofya oyuncuları, Ganchev’in anısına orta sahada bir araya gelerek başlarını eğdi. Kulübün, Ganchev’in hayatını kaybettiğine dair yanlış bir bilgiye dayalı olarak bu töreni düzenlediği belirtildi. Maç devam ederken hatanın farkına varıldı ve kulüp yetkilileri durumu düzeltmek için harekete geçti.

KULÜPTEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Arda Kardzhali, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “PFC Arda yönetimi olarak, eski futbolcumuz Petko Ganchev ve yakınlarından büyük bir özür diliyoruz. Kulübümüz, kendisinin vefat ettiğine dair yanlış bir bilgi almıştır. Petko Ganchev’e uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz ve Arda’nın başarılarını keyifle takip etmesini temenni ediyoruz.” Kulüp, hatanın nasıl meydana geldiği hakkında daha fazla bilgi paylaşmadı.

SPOR CAMİASINDA ŞAŞKINLIK YAŞANDI

Levski Sofya ile 1-1 berabere sonuçlanan maç sırasında ortaya çıkan bu hata, Bulgaristan futbol tarihinde nadir görülen bir olay olarak kaydedildi. Taraftarlar ve spor yorumcuları, kulübün yanlış bilgiyi nasıl doğrulama yapmadan kabul ettiğini sorgularken, Ganchev’in hayatta olduğunun öğrenilmesi törene katılanları rahatlattı. Ancak bu durum, organizasyon süreçlerindeki eksiklikleri gündeme getirdi.