Hayber Pahtunhva’da 307 Kişi Hayatını Kaybetti

ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONUCU CAN KAYBI

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde son iki gün içerisinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu 307 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, birçok kişi de çeşitli yaralanmalar yaşadı. Ulusal Afet Yönetimi İdaresi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ölümlerin büyük bir kısmının ani sel baskınlarından ve çatı çökmesinden kaynaklandığını ortaya koydu.

BÜYÜK HASAR VE KAYIPLAR

Kurtarma kuruluşlarının verdiği bilgilere göre, şiddetli yağışların, ani sel baskınlarının ve yıldırım çarpmalarının etkisiyle eyaletin 11 ilçesinde ciddi hasar oluştu. Bölge halkı arasında hâlâ haber alınamayanların olduğu ve bunun yanı sıra geniş çapta yıkım yaşandığı ifade edildi. Birçok kişi enkaz altında mahsur kalırken, bazıları da sel sularına kapıldı. Devlet kurtarma ekibi sözcüsü Bilal Faizi, “Kurtarma ekipleri yaralıları kurtarmak ve enkazdan cesetleri çıkarmak için çalışıyor. Bölgedeki acil durum devam ediyor.” şeklinde bilgi verdi.

GENEL DURUM

Ulusal Afet Yönetimi İdaresi’ne göre, 26 Haziran itibarıyla muson mevsiminin başlamasından bu yana Pakistan genelinde toplam 634 kişi yaşamını yitirdi. Bunun yanında 768 kişi de yaralanma durumu ile karşılaştı. Bu durum, ülkenin afet yönetimi kapasitesi üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya devam ediyor.