Haydar Aliyev 102. doğum gününde anıldı

AZERBAYCAN HALKI, HAYDAR ALİYEV’İ ANMA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Azerbaycan’ın merhum cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev, 102. doğum gününde başkent Bakü’de bulunan Fahri Hiyaban’daki mezarı başında anıldı. Törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in babası olan Haydar Aliyev’i anmak için çok sayıda vatandaş katıldı. Bakanlar, milletvekilleri, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, büyükelçilik personelleri, diplomatlar, asker ve polisler anma töreninde yer aldı. Ziyaretçiler, Haydar Aliyev’in mezarına çiçek bırakıp dua etti.

BÜYÜKELÇİ AKGÜN’DEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Büyükelçi Akgün, Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Akgün, “Doğrusu onun vizyonu bugün özellikle Türkiye ve Azerbaycan arasındaki son yıllarda zirveye ulaşan o ikili ilişkilerin en önemli vizyonunu ve liderliğini yapan kişidir. Bir millet iki devlet anlayışının bu kadar yüksek sesle dillendiricisi sayın Haydar Aliyev olmuştur” dedi. Akgün’ün belirttiğine göre, Haydar Aliyev, 1990’lı yıllarda Azerbaycan’ın zorlu dönemlerinde ülkesine liderlik ettiği gibi Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da önemli çalışmalar yapmıştır. “Ortak bir perspektifin, ortak bir geleceğin ülküsünün oluşturulmasında inanılmaz bir siyasi etkiye yol açmıştır” ifadesini kullandı.

HAYDAR ALİYEV’İN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ

Haydar Aliyev, Azerbaycan’ın zorlu geçiş sürecinde halkına başarıyla liderlik etti ve Türkiye ile ilişkilere her zaman önem verdi. Aliyev, Hazar petrolünün üretim aşamasında Türkiye’nin yer alması için üzerindeki baskılara göğüs gerdi. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattıyla Azerbaycan ve Türkiye’nin dünya enerji arzındaki rolleri arttı. Haydar Aliyev, 1993-2003 yılları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevini yürütürken, Ermenistan ile Dağlık Karabağ savaşını sona erdiren ateşkes anlaşmasına da imza attı.

Haydar Aliyev, 10 Mayıs 1923’te Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde doğdu. 3 Ekim 1993 tarihinde yapılan seçimleri kazanarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu. 11 Ekim 1998’de yeniden cumhurbaşkanı seçilen Aliyev, 2003 yılına kadar 10 yıl boyunca bu görevi sürdürdü. Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003 tarihinde tedavi gördüğü ABD’de hayatını kaybetti ve Bakü’deki Fahri Hiyaban’da defnedildi.