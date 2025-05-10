Haydar Aliyev, Anma Töreninde Anıldı

HAYDAR ALİYEV’İN ANILDIĞI GÜN

Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 102. yılında başkent Bakü’deki mezarı başında anıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, Aliyev’in kabrine yoğun bir şekilde akın etti. Ziyaretçiler, mezara çiçek bırakıp dua ederek anma etkinliğine katıldı. Kabrin etrafında uzun kuyruklar oluştu.

TÜRKİYE’DEN TEMSİLCİLER ANMA TÖRENİNDE

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Bakü’deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Haydar Aliyev’in kabrine çelenk sundu. KKTC’nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de anma törenine katılarak mezara çelenk bıraktı. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Büyükelçi Akgün, “Haydar Aliyev’i rahmet ve minnetle anıyoruz” diye belirtti. Akgün, “Haydar Aliyev’in ‘bir millet, iki devlet’ vizyonuyla Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bugün zirveye ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

HAYDAR ALİYEV’İN TARİHİ GÖREVLERİ

Eski Sovyetler döneminde 1969-1982 yılları arasında Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlenen Haydar Aliyev, bağımsızlığın kazanılmasının ardından 1993-2003 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü. Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003’te tedavi gördüğü ABD’de hayatını kaybetmişti.