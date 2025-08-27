Haydarov, Türkiye-Özbekistan Ticaretini Geliştirecek

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET HACMİ İVME KAZANIYOR

Özbekistan’ın yeni Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, Türkiye ile Özbekistan arasında son yıllarda ikili ticaret hacminin önemli bir hız kazandığını belirtti. Haydarov, “5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için görev sürem boyunca yoğun bir mesai geçireceğim” dedi. Büyükelçi, Ankara’daki görevine başlamasının ardından gerçekleştirdiği ilk röportajında, Türkiye’nin bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatarak, bu konuda Türkiye’ye teşekkür etti.

Haydarov, Türkiye ile ilişkilerin kendisi için yeni olmadığını ifade etti. “Daha önceki görevlerimde de Türk kardeşlerimle yakın bir şekilde çalıştım,” diyen Haydarov, geçmişte Türk yatırımları ve uzmanlarıyla olan deneyimlerinden bahsetti. İki ülke arasında üst düzey ziyaretlerin yaşandığı bir dönemde büyükelçi olarak göreve başladığını vurguladı ve Türkiye’deki bakanlar ve kurum başkanlarıyla doğrudan temaslar kurmaya özen gösterdiğini söyledi. Ayrıca, eğitim alanında işbirliğini güçlendirmek için de çalışmalarda bulunduğunu aktardı.

Haydarov, Türkiye’deki 81 ilin tamamını ziyaret ederek, her ilin ekonomik potansiyelini, tarihini ve kültürel özelliklerini keşfedeceğini açıkladı. “Özbekistan bölgeleriyle karşılıklı fayda sağlayan ticari ilişkiler kurmayı amaçlayan tüm adımları atacağıma söz verdim,” diyen Haydarov, il ziyaretlerine başladığını söyledi. Eylül ayında, Konya ve Gaziantep’teki uluslararası gastronomi festivallerinde özel bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirtirken, Semerkand’dan şef getirip “Özbek Pilavı Yarışması” yapacaklarını açıkladı. Düşünce kuruluşlarıyla da işbirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ VE TURİZM PLANLARI

Haydarov, güncel ticaret hacminin 3 milyar doları aştığını ifade ederek, bu durumun iki ülkenin potansiyelini tam olarak yansıtmadığını dile getirdi. “Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolar hedefine ulaşmak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz,” diyen Haydarov, Türk ortaklarının doğrudan yabancı yatırımlarda yüzde 7’lik payının bulunduğunu aktardı. Türk sermayeli şirket sayısının her ay arttığını, yıl başında 1800 olan şirket sayısının şu anda 2006’ya ulaştığını kaydetti.

Turizm alanında da ilişkilerin geliştiğini ifade eden Haydarov, “2018’den beri Özbekistan’a vizelerin kaldırılmış olması, güzel sonuçlar veriyor” dedi. 2023’te ülkeye gelen turist sayısının 106 bin olduğunu, 2024’te ise bu sayının 150 bini geçmesini beklediklerini vurguladı. Yıl sonuna kadar 200 bin turist hedeflediklerini açıkladı.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VE GÖRÜŞMELER

Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin iki ülke ilişkileri açısından önemine dikkat çeken Haydarov, son toplantının 6 Haziran 2024’te Ankara’da yapılacağını ve sonraki toplantının Özbekistan’da planlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’a yaptığı ziyaretlerin farklı bir anlam taşıdığını ifade ederek, bu ziyaretlerin tarihsel ve kültürel bağları güçlendirdiğini söyledi. Ayrıca, önümüzdeki dönemde dışişleri bakanlarıyla yapılacak olan Özbekistan-Türkiye Stratejik Planlama Grubu toplantısının önemini vurguladı. Türk vatandaşlarını Özbekistan’a davet etti.