Haydarpaşa’da Gemide Gençlerin Baskını

Alman bandıralı “Kathrın” gemisine, İstanbul Haydarpaşa Limanı’nda bir grup genç baskın düzenledi. Gençler, geminin İsrail’e silah taşıdığını iddia ederek “Kahrolsun İsrail” sloganları attı.

BASKIN ANLARI CEP TELEFONUNA YANSIDI

Haydarpaşa Limanı’na yanaşan gemiye yaklaşan gençler, ellerinde Filistin bayraklarıyla birlikte geminin içindeki silah ve patlayıcıları protesto etti. Gemiyi terk etmeyeceklerini belirten gençler, “Kahrolsun İsrail” ve “Kahrolsun Kathrın, Türkiye’den defol” şeklinde yükselen sloganlar attı. Bu sırada baskın anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÖZALTINA ALINANLAR OLDU

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu ise, “AGD Üniversite komisyonundan kardeşlerimiz geminin içindeler. Gözaltına alınanlar var” şeklinde bir açıklama yaptı. Bunun yanı sıra Almanya’nın Berlin kentinde insan hakları avukatları, içinde İsrail’in en büyük savunma yüklenicisine ait 150 ton askeri sınıf patlayıcı taşıdığı iddia edilen Alman kargo gemisi “MV Kathrin” için mahkemeye başvurarak engel olunmasını talep etti.