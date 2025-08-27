Haydarpaşa Limanı’nda yangın çıktı

YANGIN DURUMU VE YARALI PERSONEL

Haydarpaşa Limanı’nda bir yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında yaşanan yangında bir personel sırtından hafif şekilde yaralandı. Yaralı personel, olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YANGININ ÇIKTIĞI AN

Edinilen bilgilere göre, yangın sabah saat 07.00 civarında Haydarpaşa Limanı’nda demirli olan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde, henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Alevleri fark eden çevredeki kişiler durumu hemen itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

YARALANAN PERSONELE MÜDAHALE

Yangın sonucunda gemi personelinden biri sırtından hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiyenin etkin müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve gemide güvenlik ile soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış gerekçesine ilişkin ise inceleme başlatılmış durumda.