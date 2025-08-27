Haydarpaşa Limanı’nda Yangın Çıktı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Haydarpaşa Limanı’nda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında yangın meydana geldi. Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti ve yangına çok sayıda ekip hızlı bir şekilde müdahale etti.

ALEVLERE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, yangın sabah 07.00 civarında Haydarpaşa Limanı’ndaki yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde başladı. Dumanların görülmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İNCELEME VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Yangında herhangi bir ölüm veya yaralanma gerçekleşmedi. Yangının çıkış sebebine dair inceleme başlatılırken, ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.