Haydi Tenise Projesi Tanıtıldı

PROJENİN HEDEFİ VE KAPSAMI

Türkiye’de çocukların tenis sporuyla tanışmasını sağlamak ve tenis kültürünü yaygınlaştırmak üzere oluşturulan “Haydi Tenise” projesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle depremden etkilenen 11 ilde eş zamanlı olarak başlatılıyor. Proje, Türkiye’nin 81 şehrinde binlerce öğrenciyi tenisle buluşturmayı amaçlıyor ve özellikle 6 Şubat depremlerinden olumsuz etkilenen illerde faaliyet gösteriyor. Projenin tanıtımı, 22 Nisan Salı günü Hatay Günyazı Ortaokulunda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz’ün katılımıyla gerçekleşti. Haydi Tenise projesi çerçevesinde proje okullarına Türkiye Tenis Federasyonu tarafından tenis ekipmanları sağlanacak ve beden eğitimi öğretmenlerine teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

SPORUN SOSYAL ETKİSİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİ

Proje kapsamında ortaokul öğrencileri, beden eğitimi ders saatlerinde tenis sporuyla tanışacak ve tenis temalı eğitsel oyunlarla deneyim kazanacaklar. Sosyal bir spor yatırımı niteliğinde olan ve tenisi geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen projenin sosyal etkisi, uluslararası standartlara sahip Yatırımın Sosyal Getirisi – SROI (Social Return on Investment) metodolojisi ile değerlendirilecek. Elde edilen tüm bulgular, bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından uluslararası geçerliliğe sahip güvence denetiminden geçirilecek.

YELKENCİ’DEN AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Antakya Günyazı Ortaokulunda düzenlenen tanıtım programında projeyle tenis sporunu ülke genelinde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti. Depremlerden etkilenen illere öncelik verdiklerini vurgulayan Yelkenci, öğrencilerin tenis sporuna erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, öğrencilere tenis ve spor sevgisinin kazandırılmasına yönelik projelerin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

MÜDERİSSGİL’İN VİZYONU

“Haydi Tenise” projesinin, Türkiye Tenis Federasyonu’nun “Herkes için tenis” vizyonunun ilk somut adımı olduğunu belirten Şafak Müderrisgil, 81 ildeki okullarda gerçekleştirilecek projeyle öğrencilerin tenis sporuyla tanışacağını söyledi. Müderrisgil, projenin sadece sporu öğretmekle kalmayacağını, aynı zamanda çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacağını vurguladı. Projenin amaçları arasında her çocuğun tenisle tanışmasını sağlamak ve tenis sporunu bir kültür olarak benimseyen, sağlıklı nesiller yetiştirmek yer alıyor. “Her çocuk için bir raket” anlayışı doğrultusunda, tenis sporunun tabana yayılması ve yetenek havuzunun oluşması hedefleniyor.