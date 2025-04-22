Haydi Tenise Projesi, Tenisi Yaygınlaştırıyor

PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

Türkiye’de çocukların tenis sporuyla tanışmasını ve tenis kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan “Haydi Tenise” projesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliği ile gerçekleştiriliyor. Bu projeye, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile depremden etkilenen 11 ilde eş zamanlı olarak başlanıyor. Proje, Türkiye genelinde binlerce öğrenciyi tenisle buluşturmayı hedefliyor ve öncelikli olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden başlatılıyor. Projenin tanıtımı, 22 Nisan Salı günü, Hatay Günyazı Ortaokulu’nda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

TENİS EĞİTİMİ VE DESTEKLERİ

Haydi Tenise projesi çerçevesinde, seçilen okullara Türkiye Tenis Federasyonu tarafından tenis ekipmanları sağlanacak. Ayrıca beden eğitimi öğretmenlerine hem teorik hem de pratik eğitimler TTF Eğitim Kurulu tarafından verilecek. Ortaokulda öğrenim gören öğrenciler beden eğitimi derslerinde tenisle tanışacak ve onlara tenis temalı eğlenceli oyunlar oynatılacak. Bu sosyal spor yatırımı, tenisi tabana yaymayı amaçlıyor ve sosyal etkisi, Yatırımın Sosyal Getirisi – SROI (Social Return on Investment) metodolojisi ile değerlendirilerek, bulgular uluslararası bir şekilde onaylanacak.

HEDEFLER VE VİZYON

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, tanıtımda yaptığı konuşmada, projeyle birlikte tenisi ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Depremlerden etkilenen illere öncelik verilerek, öğrencilerin tenis sporuna erişiminin kolaylaştırılmasının amaçlandığını belirtti. Yelkenci, “Dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak okullarda Türk tenisinin geliştirilmesine yönelik projelerin oluşturulması ve tenis sporunun yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla bu protokolü hazırlamış bulunuyoruz” dedi.

TOPLUMSAL FIRSAT EŞİTLİĞİ

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, “Haydi Tenise” projesinin ‘Herkes için tenis’ vizyonunun ilk adımı olduğunu belirtti. Müderrisgil, bu proje aracılığıyla öğrencilerin tenis sporuyla tanışmasının amaçlandığını, sporun sadece öğretimle kalmayıp çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayarak daha sağlıklı bireyler yetişmesine destek olacağını vurguladı. “Her çocuk için bir raket” anlayışıyla başlatılan proje, tenis sporunun tabana yayılmasını ve bu alanda yetenek havuzunun oluşmasını sağlayacak.