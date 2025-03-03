Hayfa’da Saldırgan Otobüs Terminalinde Paniğe Yol Açtı

İSRAİL’DE BıçAKLI SALDIRI

İsrail’de, Hayfa’daki bir otobüs terminalinde meydana gelen olayda, 20’li yaşlarda bir İsrail vatandaşı, 5 kişiyi bıçakladı. Saldırganın kimliği kısa sürede belirlendi. Olay sonucunda, boynundan yaralanan 70’li yaşlardaki bir birey hayatını kaybederken, diğer 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

OLAYIN SEYRİ

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, bir güvenlik görevlisi ve silahlı bir sivil tarafından vurularak olay yerinde öldürüldü. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 30’lu yaşlarda bir erkek ve bir kadın ile 15 yaşındaki bir erkek çocuğunun durumunun ciddi olduğu belirtildi. 70’li yaşlardaki bir kadının sağlık durumunun ise orta dereceli olduğu ifade edildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ VE GEÇMİŞİ

İsrail polisi, saldırganın kimliğini açıklayarak, 20’li yaşlardaki şahsın Dürzi toplumuna mensup bir İsrail-Alman vatandaşı olduğuna dikkat çekti. Saldırganın olay yerine otobüsle geldiği ve otobüsten indikten sonra çevresindeki yolcuları bıçaklamaya başladığı kaydedildi. İsrail medyası, saldırganın adının Yitro Shaheen olduğunu bildirdi. Ayrıca, Shaheen’in son aylarını yurtdışında geçirdiği ve geçen hafta İsrail’e döndüğü bildirildi.