Hayfa, İsrail’in Kuzeyindeki Şehir

İRAN’IN İSRAİL’E YÖNELİK SALDIRISI

İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı saldırıda Hayfa şehrinin çeşitli noktalarına füzeler isabet etti. Füzelerin vurduğu yerlerden alevler yükselirken, şehirde büyük bir panik yaşandı. Hayfa’nın nerede olduğu ve hangi ülkeye ait olduğu merak ediliyor. Hayfa, İsrail’in kuzeyinde yer alan ve nüfusu 286.569 olan bir şehirdir.

HAYFA ŞEHRİ ve TARİHİ ÖNEMİ

Hayfa, İsrail’in kuzeyinin en büyük ve ülkenin üçüncü büyük şehridir. Aynı zamanda önemli bir liman ve sanayi şehri olarak biliniyor. Hayfa, yoğun olarak Arap nüfus barındırmaktadır ve Kutsal Kitaplarda (Ahd-i Atik, Tevrat) adı geçmektedir. Şehir, tarihte İbraniler, Romalılar, Araplar, Haçlılar ve Osmanlılar tarafından yönetilmiştir. Hayfa, 1799’da Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından tekrar ele geçirilmeden önce Napolyon Bonapart tarafından işgal edilmiştir. Kutsal Kitaplarda bahsi geçen Kermil Dağı da burada bulunur ve bu dağda Hristiyanlık ile Müslümanlık için kutsal kabul edilen İlyas Peygamberin mağarası yer alır.

COĞRAFİ YERİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ

Hayfa, İsrail’in Akdeniz kıyı ovasında, Avrupa, Afrika ve Asya arasındaki tarihi kara köprüsünde, Kişon Nehri’nin ağzında konumlanmaktadır. Şehir, Karmel Dağı’nın kuzey yamaçlarında ve Hayfa Körfezi çevresinde yer alıyor. Üç farklı katmana ayrılan şehirde, en altta bulunan kat, Hayfa Limanı da dahil olmak üzere ticaret ve sanayi merkezidir. Orta kat ise Karmel Dağı’nın eteklerinde yer alan eski yerleşim mahallelerinden oluşuyor. Üst kat ise modern mahallelerden meydana geliyor. Buradan, İsrail’in Batı Celile bölgesine ve Lübnan sınırına doğru bir manzara izlenebiliyor. Hayfa, Tel Aviv şehrinin yaklaşık 90 km kuzeyinde bulunmakta ve Akdeniz üzerinde pek çok plaja ev sahipliği yapmaktadır. Karmel Dağı’nın üç ana vadisi bulunmaktadır: Lotem, Amik ve Si’ach. Bu vadiler, kıyıdan dağın zirvesine kadar uzanan doğal koridorlardır. İşaretli yürüyüş yolları bu alanlardan geçer ve yaban hayatına ev sahipliği yapmaktadır.