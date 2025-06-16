Hayfa İsrail’in Üçüncü Büyük Şehri

İRAN’IN SALDIRISI VE HAYFA’NIN DURUMU

İran’ın İsrail’e karşı başlattığı saldırıda, Hayfa kenti çeşitli noktalara düşen füzeler nedeniyle alevler içinde kaldı. Bu olay, şehirde büyük bir panik yaşanmasına neden oldu. Hayfa, İsrail’in kuzey kesiminde yer alan ve ülkenin üçüncü büyük şehri konumundaki bir yerdir.

HAYFA NEREDEDİR?

Hayfa, İsrail’de yer alıyor ve bu şehir, 2022 verilerine göre 286.569 nüfusa sahip. İsrail’in önemli liman ve sanayi şehri olarak bilinen Hayfa, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kutsal Kitaplarda yer alan bu şehir, İbraniler, Romalılar, Araplar, Haçlılar ve Osmanlılar tarafından yönetilmiştir. 1799’da Napolyon Bonapart tarafından işgal edilmiş ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın kente yeniden sahip olma çabası öncesinde önemli bir dönem yaşamıştır.

TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ

Kutsal Kitaplarda geçen Karmil Dağı da Hayfa’da yer alıyor. Bu dağda, Hristiyanlık ve Müslümanlık için önemli bir yer olan İlyas Peygamberin mağarası bulunmaktadır. Ayrıca, Karmil Dağı’nın yamaçlarında Bahai Dininin Dünya Merkezi ile güzel bahçeleri ve terasları bulunmaktadır. Hayfa, Akdeniz kıyısında yer alıyor ve tarihi kara köprüsü olarak kabul edilen noktada konumlanmış.

ŞEHRİN YAPISI VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ

Hayfa, üç katmana bölünmüş bir yapıya sahip. En alttaki katman, Hayfa Limanı da dahil olmak üzere ticaret ve sanayi merkezlerinden oluşuyor. Orta kat, Karmel Dağı eteklerinde yer alan eski yerleşim yerlerinden meydana gelirken, üst kat modern mahallelerden oluşuyor. Hayfa, Tel Aviv’in yaklaşık 90 km kuzeyinde bulunuyor ve çok sayıda plaja ev sahipliği yapıyor.

Carmel Dağı’nın üç ana vadiye sahip olduğu biliniyor: Lotem, Amik ve Si’ach. Bu vadiler, kıyıdan dağın zirvesine kadar uzanan doğal koridorlar olarak gelişmemiş durumda. İşaretli yürüyüş yolları bu alanlardan geçerken, yaban domuzu, altın çakal gibi birçok vahşi yaşam için yaşam alanı sağlıyor.