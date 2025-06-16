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Hayfa Petrol Rafinerileri Faaliyetleri Durdurdu

PETROL RAFİNERİLERİ FAALİYETLERİ DURDURDU

İsrail’deki Hayfa Petrol Rafinerileri şirketi, tüm operasyonlarını durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan duyuruda, “Tüm tesislerimizdeki faaliyetler durdurulmuştur” ifadesi yer aldı.

İRAN’IN SALDIRILARI SONUCU HASAR OLUŞTU

Dün İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırıları sonucunda, İsrail’in Hayfa kentinde petrol boru ve iletim hatlarında hasar meydana geldi. Önceki gün bazı operasyonların durdurulduğu bildirilmesine rağmen, tesislerde genel işleyişin devam ettiği ifade edilmişti.

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