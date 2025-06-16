Hayfa Petrol Rafinerileri Faaliyetlerini Durdurdu

İSRAİL’DE HAYFA PETROL RAFİNERİLERİ FAALİYETLERİNİ DURDURDU

İsrail’deki Hayfa Petrol Rafinerileri şirketinin tüm operasyonlarını durdurduğu bildiriliyor. Şirket yaptığı açıklamada, “Tüm tesislerdeki faaliyetler durduruldu” ifadelerini kullandı.

İRAN’IN SALDIRILARI SONUCU ZARAR OLDU

Dün İran’ın füze saldırıları nedeniyle İsrail’in Hayfa kentindeki petrol boru ve iletim hatlarında hasar meydana geldi. Başka kaynaklara göre, bazı operasyonların durdurulduğu ancak tesislerin genel işleyişinin sürdüğü belirtiliyor.