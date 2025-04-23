Hayırlı Küba, 23 Nisan’ı Kutladı

23 NİSAN’IN ANLAM VE ÖNEMİ

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutladıklarını belirtti. Hayrullah Kubba, “Çocuklarımız, geleceğimizin teminatı ve yarınlarımızın mimarlarıdır. 23 Nisan; millet iradesinin vücut bulduğu, bağımsızlık ve egemenliğimizin tescillendiği tarihi bir dönüm noktasıdır.” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE VERİLEN DEĞER

Aynı zamanda bu özel günün, çocukların masumiyetini, umutlarını ve geleceğe olan inançlarını simgelediğini vurgulayan Kubba, “Medical Point ailesi olarak, sadece sağlık alanında değil; çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri konusunda da sorumluluğumuzun farkındayız.” dedi. Kubba, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

GELENEKSEL BAYRAM DİLEKLERİ

Mesajının sonunda, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, bu anlamlı günü dünya çocuklarına hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla andığını sözlerine ekledi.