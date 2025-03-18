Hayırsever Tüm Mahalle Borcunu Ödedi

HAYIRSEVERİN ANLAMLI DAVRANIŞI

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir hayırsever, mahalledeki bakkalın borç defterini alarak mahallenin tüm borçlarını ödedi. Pusatlı Mahallesi’nde mahalle bakkalına giden hayırsever, veresiye defterindeki borçları tamamıyla kapattı. Bu hareketin örnek teşkil ettiğini belirten mahalle muhtarı ve bakkal sahibi Halil Tanırgan, “Pusatlı Mahallemizde yine örnek bir davranış sergilendi. Bakkalımıza borcu olan bütün vatandaşlarımızın borcunu hayırsever bir ağabeyimiz üstlenmiştir. Allah ondan razı olsun” şeklinde konuştu.

BORÇ DEFTERİNİN YANMASI

Tanırgan, sonrasında veresiye defterini sobada yakarak bu olumlu durumu sembolik bir şekilde sonlandırdı. Bu tür yardımların topluma güç katmasını ve dayanışma ruhunu yaşatmasını umuyoruz.