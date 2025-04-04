Hayırsever Vatandaştan Görme Engellilere Beyaz Baston Desteği

HAYIRSEVERİN DESTEĞİ

Aydın’da bir duyarlı birey, görme engelli kişilerin bağımsız şekilde yürüyebilmesine olanak sağlayan beyaz baston talebine cevap vererek 8 beyaz baston hediye etti. Aydın’da yaşayan 1.067 görme engelli bireyin dışarıda özgürce hareket edebilmesi ve sosyal hayata katılabilmesi açısından beyaz bastonların önemine dikkat çeken Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, hayırseverlere beyaz baston desteği için çağrıda bulundu. Özen’in sosyal medya aracılığıyla yaptığı bu çağrı, bir hayırsever tarafından karşılık buldu ve derneğe 8 adet beyaz baston temin edildi.

BEYAZ BASTONUN ÖNEMİ

Aydın’da yaşayan 1.067 görme engelli insanın sokaklarda rahatça dolaşabilmesi için beyaz baston desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Başkan Özen, bağışlayan hayırsever vatandaşa teşekkür etti. Özen, “Beyaz baston, özgürlüğün anahtarıdır. Derneğimizin beyaz baston ihtiyacına duyarlılık göstererek 8 adet beyaz baston desteğinde bulunan değerli bankacı dostumuza gönülden teşekkür ederiz. Sayesinde 8 görme engelli arkadaşımız, Aydın sokaklarında daha özgür ve güvenli bir şekilde hareket edebilecek. Engellerin aşılması için gösterdiğiniz bu anlamlı destek, bizler için çok kıymetli. Duyarlılığınız ve güzel yüreğiniz için minnettarız” diye belirtti.