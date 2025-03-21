Hayırseverden Özel Çocuklara 21 Mart Jest

ŞANLIURFALI İŞ ADAMINDAN ANLAMLI GÜN

İstanbul’da yaşayan Şanlıurfalı hayırsever iş adamı, ninesi adına yaptırdığı okulda özel ihtiyaçlı çocukları 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde hatırladı ve onlara hediyelerle mutluluk sağladı. Daha önce memleketi Şanlıurfa’da birçok alanda topluma hizmet etmiş olan Necati Demirkol, 2022 yılında Eyyübiye ilçesinde Asya Mahallesi’nde ninesi için yaptırdığı Emine Demirkol Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen etkinlikte, özel ihtiyaçlı çocuklara hediyeler dağıttı.

ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR GÜLÜYOR

Etkinliğe katılan Demirkol, yaklaşık 250 özel ihtiyaçlı çocuğa elbise, oyun ve etkinlik materyalleri hediye etti. Hayırsever iş adamına Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ile ŞUTSO Onursal Başkanı İsmail Demirkol da eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşma yapan Necati Demirkol, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çocukların yüzlerinin gülmesine ihtiyacımız var. Her gün özveriyle bu çocukları bağrına basan ekibe çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmanın ardından çocuklar sahneye çıkarak şarkı söyledi ve çeşitli oyunlar oynadı.

MÜZİK ATÖLYESİ AÇILIYOR

Programda yer alan özel ihtiyaçlı öğrenciler, ellerini boyaya batırarak duvara izlerini bıraktı. Etkinliğin sonunda müzik atölyesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini hayırsever iş adamı Necati Demirkol, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, ŞUTSO Onursal Başkanı İsmail Demirkol, okul yönetimi ve öğretmenler birlikte kesti. Etkinlikte özel ihtiyaçlı çocukların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi.