Hayko Cepkin’e Sert Tepkiler Geldi

SLOGANLARLA DOLU BİR KONSER

Sanatçı Hayko Cepkin’in düzenlediği konserde dinleyiciler arasında “Zıplamayan Tayyipçi” şeklinde sloganlar atıldı. Bu sloganlar, o esnada konseri izleyenler tarafından kaydedilerek sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. Konserdeki görüntüler sosyal medyada takip edilmesine rağmen, tepki çeken isimlerden biri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral oldu.

Saral, konser anlarına dair paylaşımları alıntılayarak Hayko Cepkin’e ağır bir dille yüklendi. Saral, “Bu şarkıcı bozuntusuna tarif ve tanım bulamıyorum. Ama görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli…” şeklinde sert sözler sarf etti. Saral’ın bu sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

CEPKİNDEN CEVAP GECİKMEDİ

Hayko Cepkin ise Oktay Saral’ın açıklamalarına hemen yanıt verdi. Cepkin, “Özellikle zor olanı seçip, bu sahne halimiz ile tüm Türkiye’nin böylesine sevgisini kazanmış biri olarak, seyircisine doğru bildiğini söylemekten geri durmayan, ülkesini seven, en ‘milliyetçiyim’ diyenden daha ‘milliyetçi’ ‘HER ŞEYİN’ muhalifi ‘Vizyonlu bir Sanatçı’ olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. Sanatçı, devamında, “Aaaah benim caaağnım sevenlerim. Ben bu tip görünmeden hissettirilen, canı sıkıldığında ülkeden kovan, istediği yanıtı alamadığında çocuk gibi ‘göze baaak tipee baaak’ diye dudak büken ya da örnekteki gibi, sağ ya da sol faşizmleri kafice yaşadım,” diyerek yaşadığı deneyimleri paylaştı. Cepkin, son olarak, “Önemli olan, sizlerin bu tip deneyimlere sahip olmadığınız bir geleceği kurabilmenizdir” şeklinde sözlerini tamamladı.