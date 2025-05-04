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Haymana’da Düğünde Kavga Yaşandı

OLAYIN YERİ VE NEDENİ

Ankara’nın Haymana ilçesinde bir düğün sırasında halay çeken grup arasında bir kavga çıktı. Kavga sırasında taraflar kemerlerle birbirlerine saldırırken, olayda 6 kişi yaralandı. Yeni Mahalle Güven Sokak’ta gerçekleşen düğünde meydana gelen kargaşa, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma ile başladı.

KAVGANIN GELİŞİMİ VE YARALILAR

Kısa süre içinde büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki çatışma sırasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Haymana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS VE SORUŞTURMA

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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