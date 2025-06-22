Haymana’da El Bombası Bulundu

ÇİFTÇİ TARLASINDA EL BOMBASI BULDU

Ankara’nın Haymana ilçesinde bir çiftçi, tarlasında Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma patlamamış bir el bombası buldu. Sezgin Balıkçı adlı çiftçi, bu durumu mahalle muhtarı Lütfi Bağcı’ya bildirdi. Bağcı da yetkililere durumu iletti.

JANDARMA VE BOMBALI EKİP MÜDAHALEDE BULUNDU

Elde edilen bilgi doğrultusunda jandarma ekipleri hızlıca olay yerine gelerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ankara’dan gelen bomba imha ekipleri, el bombasını kontrollü bir şekilde imha etti. Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı Haymana’da, şehit mezarları ve savaş dönemine ait mühimmatların sıklıkla bulunduğu alanlar bulunuyor. Bu sebeple, bölgede birçok yer daha önce Tarihi Milli Park olarak ilan edilmiş durumda.

– ANKARA