Haberler

Haymana’da El Bombası Bulundu

ÇİFTÇİ TARLASINDA EL BOMBASI BULDU

Ankara’nın Haymana ilçesinde bir çiftçi, tarlasında Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma patlamamış bir el bombası buldu. Sezgin Balıkçı adlı çiftçi, bu durumu mahalle muhtarı Lütfi Bağcı’ya bildirdi. Bağcı da yetkililere durumu iletti.

JANDARMA VE BOMBALI EKİP MÜDAHALEDE BULUNDU

Elde edilen bilgi doğrultusunda jandarma ekipleri hızlıca olay yerine gelerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ankara’dan gelen bomba imha ekipleri, el bombasını kontrollü bir şekilde imha etti. Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı Haymana’da, şehit mezarları ve savaş dönemine ait mühimmatların sıklıkla bulunduğu alanlar bulunuyor. Bu sebeple, bölgede birçok yer daha önce Tarihi Milli Park olarak ilan edilmiş durumda.

– ANKARA

ÖNEMLİ

Haberler

Mardin’de Barış Töreni Düzenlendi

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 21 yıllık kan davası barış töreniyle sonlandırıldı. Ailelerin bir araya geldiği etkinlikte, gelecekteki huzur için dualar edildi.
Haberler

Ayt Sınavı 10.15’te Başladı

Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olarak bu sabah saat 10.15'te gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.