Haymana’da Hatalı Sollama, 6 Ölü

TRAFFIC ACCIDENT IN HAYMANA

Ankara’nın Haymana ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında ölü sayısı 6’ya ulaştı ve 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Haymana’nın Konya yolu üzerindeki Çalış mevkiinde meydana geldi. Hatalı sollama nedeniyle, 31 GE 368 plakalı Fiat Egea ve 06 EPP 091 plakalı Fiat Linea marka araçlar kafa kafaya çarpıştı.

AMBULANS VE TRAFİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok ambulans ve trafik ekibi gönderildi. Yapılan ilk tespitler sonucunda iki araçta toplamda 9 kişinin bulunduğu ve hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya çıktığı öğrenildi. Yaralılardan 3 kişi ağır durumda hastaneye sevk edildi. Ölen 6 kişiden 2’sinin çocuk olduğu belirlendi.